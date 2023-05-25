Başkan Kadir Kara inşaat sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ‘Osmaniye'nin Yeniden İnşası Noktasında Alınacak Ortak Kararların İstişare Toplantısı'nda inşaat sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremlerden etkilenen Osmaniye'de, kentin geleceği ve vatandaşların huzuru için planlama çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Belediye Başkanı Kadir Kara, ‘Osmaniye'nin Yeniden İnşası Noktasında Alınacak Ortak Kararların İstişare Toplantısı'nda inşaat sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Kadir Kara tarafından imar konusunda nasıl bir yol izleneceğinin bilgisinin verildiği toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliklerde alınan kararlar da istişare edildi. Kent geneline inşa edilecek olan yapıların kat sayısı hakkında da bilgilerin verildiği toplantıda planlama çalışmaları da görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Kara, “6 Şubat'ta küçük kıyamet diye adlandırılan, asrın felaketi diye nitelendirilen büyük bir depremi yaşadık. 6 Şubat'tan bu zamana geçen süre içerisinde önceliğimiz insan odaklıydı, çalışmalarımızı da buna göre yürütüyorduk. Vatandaşlarımızın insani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan tesislerin hem devlet tarafından hem de yerel yönetim olarak bizim tarafımızdan kurulabilmesi için Osmaniyeli hemşehrilerimize yardımcı olmaya çalıştık. Belediye binamız da bazı hasarlar gördü. Bu süreçte görevimizi kademede kurmuş olduğumuz Afet İrtibat Merkezi'mizden yürüttük. Belediyemizin eksiklerinin giderilmesinin ardından bu hafta itibariyle rutin hizmetlerimize başladık. Burada rutin hizmetlerimize başlayınca hemen önümüze gelen konulardan birisi imarla ilgili nasıl bir yol izleyeceğiz oldu. Belediyeye geldiğimiz zaman nasıl bir cevap alacağız. Hem belediye çalışanı açısından hem de sizler açısından bu sorunun cevabını bulmak üzere bu toplantıyı düzenledik. Bundan sonra izlenecek yol ne olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sürecin yönetilmesiyle ilgili yayınladığı bildiriler, genelgeler ve yönetmelikler var. Biz de bunlara uygun şekilde bu süreci nasıl yönetiriz diye sizlerle bir araya geldik” diye konuştu.

Toplantı, Belediye Başkanı Kadir Kara'nın açılış konuşmasının ardından sektör temsilcilerinin sorularının cevaplandırılmasıyla sonra erdi.