İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kadir Kara'dan öğrencilere Çanakkale gezisi hediyesi

Osmaniye Belediyesi tarafından Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

Osmaniye Belediyesi tarafından Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen liselerarası tiyatro yarışmasında dereceye giren öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı.


"Milli Mücadele ve Kahramanlık" konulu liseler arası tiyatro yarışmasında dereceye girenleri Çanakkale'ye gururla gönderdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, “Türk milleti için maneviyatı çok yüksek olan Çanakkale'ye sizleri uğurluyoruz. Kalplerimiz ve gönüllerimiz sizlerle birlikte. İnşallah orada milli ve manevi değerlerimizi yerinde görerek daha çok gururlanacaksınız. Bizim ve bu ülkenin sizlere ihtiyacı var. Bu cennet vatanın nasıl kazanıldığını görün, o ruhu yüreğinizde hissedin. Sizlerin milli ve manevi duygularla yetişmeniz, atalarımızın hangi zor şartlarda bu ülkeyi kurtardıklarını bilmeniz açısından önemli olan bu gezide hayırlı yolculuklar diliyor su gibi gidip su gibi gelmenizi temenni ediyorum” şeklinde konuştu.


İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da öğrencilere genç yaşta şehitler diyarı Çanakkale'yi ziyaret etme imkanı bulduklarını belirterek, “Sizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.


Öğrencileri yolcu etmeye Başkan Kadir Kara ve Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile birlikte aileler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.