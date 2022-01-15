Başkan Kara, toplu taşımacılık sektör temsilcilerine projelerini anlattı

Büyüyen ve gelişen Osmaniye'yi geleceğe taşıyacaklarını belirten Başkan Kara, “Osmaniye'miz için bir dakika dahi durmayacağız, kazandırmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ‘Osmaniye Büyümeye Kararlı' sloganıyla proje sunum toplantısında toplu taşımacılık sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Osmaniye'de yapımı tamamlanan ve yapılması planlanan dev projeler Başkan Kadir Kara tarafından toplu taşıma sektöründe hizmet veren servis, taksi ve dolmuş şoförlerine aktarıldı.

“Osmaniye'yi birlikte büyütmeye kararlıyız ve bu kararımızdan vazgeçmeyeceğiz” diyen Başkan Kadir Kara, “Değerli hemşerilerim, Osmaniye'nin büyümesi için bu yatırımların yapılması şehrimiz geleceği için elzemdir. Karşılaşacağınız ve karşılaştığınız tüm sorunları sık sık toplanarak birlikte çözeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin de talimatları doğrultusunda Osmaniye'miz için bir dakika dahi durmayacağız. Kazandırmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Osmaniye'mize kazandırdığımız bu dev yatırımları oturduğunuz yerde hiç kimse kimseye vermez. Yani Osmaniye'nin şu hizmete ihtiyacı var demezler. Uğraştık, çabaladık, gayret gösterdik. Bakanlıklarımızın, finans kuruluşlarının kapılarını aşındırdık ve şehrimize kazandırdık. Önümüzdeki süreci inşallah hemşerilerimizin de katkısıyla hep birlikte tamamlayacak, büyüyen ve gelişen Osmaniye'mizi geleceğe taşıyacağız. Şehrimizde” başlattığımız parkomat uygulamasında bizden desteklerini esirgemeyen İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Selçuk Okumuş ve kendisinin nezdinde tüm emniyet teşkilatımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Toplantı soru cevap kısmının tamamlanmasıyla sona erdi.