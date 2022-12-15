Başkan Kara'dan Engelsiz Yaşam Merkezi müjdesi

Belediye Başkanı Kadir Kara ve eşi Nihal Kara, düzenlenen istişare, dayanışma ve Engelsiz Yaşam Projesi Tanıtım toplantısında, engelli dernekleri üyeleri ile bir araya geldi. Program, Osmaniye Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tanıtım videosunun sunumuyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kadir Kara, kentte yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Alt yapı işlemlerine bölgesel olarak yapımına başlanacağı müjdesini veren Kadir Kara, onun dışında kalan bütün bölgelerin tamamının engelli vatandaşların hayatınızı kaliteli ve konforlu bir şekilde yaşayacak hale getirileceğini söyledi. Başkan Kara, “Belli bir planlama ve belli bir düzenleme içerisinde yollarınız, kaldırımlarınız yapılacak, kanalizasyonlarınız akacak, içme sularınız tertemiz Karaçay'dan gelecek” dedi.

Osmaniye merkezde ve Karaçay civarında Büyük Millet Bahçeleri yapıldığına değinen Başkan Kadir Kara, “Şu anda Masal Parkı'nın yanında yaptığımız Millet Bahçesinin daha büyüğünü Karaçay'ın kenarının tamamını kaplayacak şekilde 35 hektarlık bir alanda, inşallah şubat ayı itibariyle temelini atıp, işlemlerini başlatacağız. Siz değerli engelli dostlarımız, kardeşlerimiz için Engelsiz Yaşam Merkezini de Osmaniye Belediyesi olarak planladık, arazisine ayarladık. Yeriyle ilgili düzenlemeleri tamamladık. İnşallah bunu en kısa zamanda hayata geçirip sizlerin günlük yaşamlarınızı istediğiniz zaman gidip orada değerlendirebileceğiniz, gerek atölyelerinde gerekse de oyun alanlarında zamanlarınızı geçirebileceğiniz engelsiz bir yaşam merkezini hayata kavuşturacağız. Şimdiden hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Kadir Kara, bugüne kadar olduğu gibi bunan sonrada engeli vatandaşlara destek olmayı, hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini belirtti. Kadir Kara, “Siz değerli engelli kardeşlerime her dönemde elimden geldiğince destek olmaya, sizlere yardımcı olmaya gayret gösterdim. Bundan sonra da göstereceğinden emin olmanızı istiyorum. Bu şehir hepimizin, bu şehirde yaşayan herkes bizim, bizim kardeşimiz, bizim canımız. O yüzden siz canlarımıza sonuna kadar her zaman için sahip çıkacağımızı bilin” dedi.

Programın devamında, Belediye Başkanı Kadir Kara ve eşi Nihal Kara tarafından, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edildi. Son olarak ise Bedensel Engelliler Başkanı Derviş Aslan, Altınokta Görme Engelliler Derneği Başkanı Ziya Demez, Cebelibereket Görme Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dinçer, İşitme Engelliler Derneği Aslı Hakat, Down Sendromlular Derneği Başkanı Sultan Erat, Otizm Derneği Başkanı Hayriye Özdemir, Rehabilitasyon İl Temsilcisi Hakan Gül, Oturan Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Ahmet Şimşek, Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk ve Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Zahide Aktürk'e plaket takdim edildi.

Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk konuşmasında, programın düzenlenmesinden dolayı Başkan Kadir Karaya teşekkür etti. Aktürk, “Üç Aralık'ta, dört Aralık'ta değil, her gün engelli var. Bizim önümüzden engelleri kaldırın, görün, şehirde engelliler nasıl başarılı oluyor?” dedi.