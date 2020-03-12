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Başkan Öner'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Düziçi Belediye Başkanı Dr.

Alper Öner'in, hayatını kaybeden annesi Ayşe Öner'in annesi toprağa verildi.


3 aydan bu yana hastanede yatan 67 yaşındaki Ayşe Öner, 11 Mart 2020 Çarşamba günü gece saat 23.30 sıralarında tedavi gördüğü Adana Başkent Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.


Öner'in naaşı, Hürriyet Mahallesi Esenler Sokakta bulunan evinden, helallik alınmasının ardından Hacılar Merkez Camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çamiçi Mezarlığında toprağa verildi.


Düziçi Müftüsü Ramazan Sancak'ın kıldırdığı cenaze namazına Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Garnizon Komutanı Emin Yılmaz Sancaktar, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, çevre ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı


Ayşe Öner, emekli öğretmen İsmail Hakkı Öner ile evli ve 2 çocuk annesiydi.

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