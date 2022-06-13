Başkan Tarhan: “Belediyemizin tüm birimleri sahada”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarıda bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların sorun yaşamaması için de Kadirli Belediyesi'ne bağlı tüm birimler teyakkuza geçti. Ekiplerin çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Ömer Tarhan, ekiplerin sahada çalışmaları sonucunda sorunların önüne geçtiğini söyledi.

Sosyal medya hesabında ekiplerin sahada her daim teyakkuzda olduğunun da altını çizen Başkan Tarhan, “Belediyemiz ekipleri tarafından ilçemizde devam eden sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskınına karşı teyakkuzda olup müdahaleler gerçekleştirilmektedir. Yoğun yağış dolasıyla belediyemiz tüm birimleriyle sahada gerekli müdahalelerde bulunarak sorunların önüne geçti” ifadelerine yer verdi.