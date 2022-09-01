Başsavcı Arısoy: "Suç teşkil eden her söz sosyal medyada da suçtur"

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, "Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz sosyal medyada da suçtur" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Osmaniye Barosu tarafından ortak düzenlenen törenle adli yıl açılışı gerçekleştirildi.

Osmaniye'de Valilik kampüsü içerisindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Fuaye alanında protokol konuşmalarıyla devam eden törende Vali Erdinç Yılmaz, adaletin sağlanmasında herkesin üzerine düşen görevi yapacağına inandığını belirtti.

Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, yaptığı konuşmasında yanlı ve yanlış sosyal medya paylaşımları ile bunlarla bağlantılı haberlerin halkın yargıya güvenini sarstığına dikkat çekerek, "Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz sosyal medyada da suçtur. Dolayısıyla kamuoyu gündemine taşınan hemen her yargılamada mahkemelere sosyal medya üzerinden menşei belirsiz hesaplardan tavsiye ve telkinlerde bulunulmaktadır. Bu davranış suç olduğu gibi yargının işleyişine de ciddi zararlar vermektedir. Şu bir gerçektir ki herhangi bir davada, dava dosyasına vakıf olan az sayıda yargı mensubu dışında hiç kimse yeterli bilgiye sahip değildir. Kamuoyunun demokratik hak arayışlarına, duyarlılıklarına sonuna kadar saygı duymakla birlikte hukuk atmosferini zehirleyen bu yaygın ve güncel problemin çözümü için herkesin üzerine düşeni yapması gerekir” dedi.

Osmaniye Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan da konuşmasında birlik ve beraberlik ve saygı çerçevesinde yeni adli yılın hayırlı olması dileklerinde bulundu.