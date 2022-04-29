İhlas Haber Ajansı

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Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe

Osmaniye’de ‘Bayram Kömbesi’ imalathanelerinde yoğunluk başladı.

Osmaniye'de ‘Bayram Kömbesi' imalathanelerinde yoğunluk başladı.


Osmaniye'de vazgeçilmez bayram lezzetleri arasında ilk sırayı alan ‘Bayram Kömbesi'nin yapıldığı imalathanelerde Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk oluştu. Osmaniyeliler için bir kültür haline gelen bayram kömbesi bayramlaşmaya gelen misafirlere ikram edilen çayın yanında yerini alırken, uzun zamandır süregelen gelenek bu yıl da coşkusunu vatandaşlara yansıttı. Un, su, sıvı yağ, tarçın ve sütle yapılan hamura yuvarlak şekil verildikten sonra susam ile süslenen kömbe, fırınlarda pişirildikten sonra servise hazır hale geliyor.


Düziçi ilçesinde yaklaşık 20 yıldır bayram kömbesi üretimi yapan Mutesin Gezen, “Yoğurmuş olduğumuz hamuru küçük bezeler haline getiriyoruz. Bezelere yuvarlak şekiller verildikten sonra susam ile süslüyoruz. Daha sonra pişirecek olduğumuz tepsilere düzüyoruz. Hazırlanan kömbeler önceden 250 dereceye ayarlanan fırında pişiriyoruz. Pişirilen kömbeler satışa hazırlanıyor” diye konuştu

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