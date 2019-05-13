Bebek mamalarını çalıp kaçtı

Osmaniye'de bir markete müşteri gibi giren şahıs, bebek mamalarını çaldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bir markete saat 11.00 sıralarında gelen kimliği henüz öğrenilemeyen şahıs, bebek mamalarının olduğu rafların önüne gelerek tanesi 60 TL olan bebek mamalarından 4'ünü aldı. Kasaya doğru giden şahıs, kasanın önünde birkaç saniye bekledikten sonra marketten hızla kaçarak gözden kayboldu.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.