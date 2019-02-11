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Belediye personellerine haşereyle mücadele eğitimi

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı personellere haşereyle mücadele eğitimleri verildi.


Çukurova Üniversitesi'nin destekleriyle verilen eğitimlerde Osmaniye ve bölgede bulunan haşere çeşitleri ve mücadele teknikleri anlatıldı.


Larva dönemlerindeki mücadelenin öneminden ve haşerelerin insan sağlığını ne derece tehdit ettiğini aktaran Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Davut Alptekin, Osmaniye Belediyesi'nin vektörlerle mücadele konusunda kararlı ve önemsiyor olduğunu görmenin sevindirici olduğunu ifade etti.


Osmaniye Belediyesi'nin vektörle mücadele yöntemlerinin etkin ve doğru olduğunu aktaran Prof. Dr. Davut Alptekin, “Osmaniye Belediyesi'nin vektörle mücadeleyi daha iyi yapabilmesi için bölgedeki üniversite olarak bilimsel destek veriyoruz. Üniversiteler sadece bilimsel faaliyet yapmak değil aynı zamanda bölgenin sorunlarına çözüm aramak ve bulmaktır. Çukurova Üniversitesi olarak haşerelerle mücadele konusunda bilgilerimizi paylaşmak, bölgenin sorunlarını tartışmak üzere Osmaniye Belediyesi'nin daveti üzerine bu eğitimi verdik. Değerli belediye personellerine gerekli bilgileri aktardık ve nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin yöntemlerini anlattık. Böyle önemli bir hizmet için bizleri davet eden Osmaniye Belediyesine ve Başkan Kadir Kara'ya teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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