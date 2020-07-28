İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bıçakçılarda kurban telaşı

Osmaniye’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bir yandan kurbanlık almak için hayvan pazarlarına akın ederken, bir yandan da bıçak ve satırlarını tedarik etmek için bıçakçılara akın ediyor.

Osmaniye'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bir yandan kurbanlık almak için hayvan pazarlarına akın ederken, bir yandan da bıçak ve satırlarını tedarik etmek için bıçakçılara akın ediyor.


Neredeyse bir asırdır bıçakçılık mesleğini icra eden Umuş ailesi, bu yıl da vatandaşların uğrak yeri oldu.


Vatandaşların bıçaklarını bileyletmeyi son güne bıraktığından yakınan Ali Umuş, "Vatandaşlar bıçaklarını erken getirerek daha iyi hizmet alabilirler. Son güne bırakıldığında yoğunluktan dolayı bıçaklarda istediğimiz verimi alamayabiliyoruz. Bu yüzden bıçaklarını erken getirmeleri kendileri için avantaj" dedi.


Vatandaşlardan bıçaklarını bileyletmeye bilindik yerlere götürmelerini tavsiye eden Ali Umuş, “Her köşe başında çarkçılar var. Bilindik yerlerden alınsın ki bıçaklarda yapılan işte temiz olsun. Her yerden bıçak alınmaz. İyi, temiz, keskin bir kurban bıçağı ortalama 35-40 TL. Bunun altında satılan kurban bıçaklarından verim alınamaz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.