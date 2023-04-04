Adana'da kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Osmaniyeli binlerce depremzedeye iftarda Adana kebap ikram etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerin bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken Adanalı kebapçı Yaşar Aydın ise depremzedelere ilk günden bu yana hem gıda hem de sıcak yemek desteği sağlıyor.

Geçtiğimiz ay bütün deprem illerini tek tek ziyaret eden Aydın, binlerce depremzedeye Adana Kebap yaparak dağıttı.

Ramazan ayında da dağıtımlarını sürdürüyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kebapçı Yaşar Aydın ilk olarak Osmaniye'ye gitti. Burada Aydın, depremzedeler için kurulan konteyner kentte yaklaşık 30 metrelik mangal hazırladı. Aydın, ekibiyle birlikte binlerce depremzedeye iftar için Adana Kebap yaparak dağıttı.

"Desteğim devam edecek"

Vatandaşlar Yaşar Aydın'a teşekkür ederken Aydın, "Bu insanlar sayesinde ben para kazandım ve kazandıklarımı onlara geri veriyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kötülükten korusun. Kimseden bir kuruş almadan Allah izin verdiği sürece yardımlarıma devam edeceğim. O insanların bir hayır duası benim için yeter. Desteğim sürekli devam edecek" diye konuştu.