"Bir Asırdan Bin Asıra 19 Mayıs" karma resim sergisi açıldı

Osmaniye'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Bir Asırdan Bin Asıra 19 Mayıs" etkinlikleri çerçevesinde Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin yaptığı resimlerin sergisi bir alışveriş merkezinde açıldı.

Sergide okul öğretmenleri Ömer Çimen ile Serdal Filik tarafından yapılan posterin kurdelesini Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile şehit Binbaşı Adil Karagöz'ün ailesiyle gerçekleştirdi.

Albak, okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından Şehit Binbaşı Adil Karagöz'ün yapılan tablosunu şehidin ailesine takdim etti.

Açılış sonrasında Albak şehit Binbaşı Adil Karagöz'ün ailesiyle birlikte resim sergisini gezdi.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesinde oluşturulan resim atölyesinde öğretmen ve öğrenciler tarafında yağlı boya ve akrilik boya ile 43 tablonun sergilendiği sergiye İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sünbül, şehit Binbaşı Adil Karagöz'ün babası İlyas Karagöz ve annesi Fatma Karagöz, öğretmen ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.