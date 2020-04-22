Bir hafta önce öldüğü anlaşılan adamın cesedi evinde bulundu

Osmaniye'de yalnız yaşayan adamın cesedi çürümeye yüz tutmuş şekilde evinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Raufbey Mahallesi, 9579 sokakta bulunan bir apartmanda tek başına yaşayan Ali Soylu'dan bir haftadır haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. Yalnız yaşayan adamın evine gelen polisin kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine çilingir çağrılarak eve girildi. Eve giren polis, Ali Soylu'nun çürümeye yüz tutmuş cesedi ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen adamın cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, evinde ölü olarak bulunan Ali Soylu'nun cesedine korona virüs testi yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.