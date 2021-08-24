Bisiklet hırsızları yakalandı

Osmaniye'de bir apartmanının önünde park halinde olan bisikleti çalan iki zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın önünde park halinde olan bisiklet çalındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bisikleti çalan şahıslardan birinin 10 ayrı suçtan kaydı olan A.B., diğer şahsın ise 15 ayrı suçtan kaydı bulunan E.A. olduğunu tespit eden ekipler şahsıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan fiziki takibin ardından gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.