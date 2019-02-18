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Bisikletli Japon turist Osmaniye'de mola verdi

Japonya’ya gitmek için Almanya’dan bisikletle yola çıkan 26 yaşındaki İç Mimar Kanji Matsumoto, Osmaniye’de mola verdi.

Japonya'ya gitmek için Almanya'dan bisikletle yola çıkan 26 yaşındaki İç Mimar Kanji Matsumoto, Osmaniye'de mola verdi.


Japonya'dan çalışmak için Almanya'ya giden 26 yaşındaki İç Mimar Kanji Matsumoto, bir yıl Almanya'da kaldıktan sonra bisiklet ile ülkesine dönmeye karar verdi. Almanya'da hazırlıklarını yaptıktan sonra bisikletiyle yola çıkan Kanji, Edirne üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı.


Türkiye'de Edirne, İstanbul, Bursa, Muğla, İzmir ve Adana gibi illeri bisikletiyle gezdikten sonra Osmaniye'de mola verdi. Doğu Akdeniz Bisiklet Doğa Sporları Kulübü Başkanı Savaş Özdemir Japon turisti Osmaniye'de bir gece misafir etti. Tekrardan yola çıkan Kanji Matsumoto Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Erzurum üzerinden Gürcistan'a geçmek için pedal çevirecek.


Almanya'dan bisikletiyle Japonya‘ya gitmeye çalıştığını ifade eden Kanji Matsumoto, “26 yaşındayım, Almanya'da iç mimar olarak çalıyordum. Almanya'dan bisikletle geliyorum. Japonya'ya da bisikletle gidiyorum. Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Erzurum üzerinden Gürcistan'a gidiyorum. İki aydır Türkiye'deyim. Türkiye çok güzel. Edirne, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya'yı gezmeye geldim. Buralar çok güzel” dedi.


Doğu Akdeniz Bisiklet Doğa Sporları Kulübü Başkanı Savaş Özdemir, “Kanji için Adana'dan arkadaşlar bize bilgi verdiler. Adana'dan Osmaniye'ye geldi. Dün akşam da Kanji'yi Osmaniye'de ağırladık. Kendisi Almanya'dan geliyor. Akşam güzel bir şekilde ağırladık. Buradan da Gaziantep'e gidiyor. Her zaman bisikletçilerin yanındayız. Kanji'yi de bir tur bisikletçisi olarak Osmaniye'de ağırlamış olduk” diye konuştu.

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