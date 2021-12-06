İhlas Haber Ajansı

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Bitkin halde bulduğu kızıl akbabayı ölmesin diye montuna sardı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli bir personel, bitkin halde bulduğu kızıl akbabayı ölmesin diye montuna sardı.

DKMP personelinin monta sarılı akbaba ile çekilen fotoğrafı yürekleri ısıtırken akbaba tedavi altına alındı.


Karatepe Aslantaş Şefliği ekipleri Kadirli ilçesi Yoğunoluk mevkiinde av koruma faaliyetleri sırasında kızıl akbaba gördü. Yaralı olduğu düşüncesiyle akbabaya yaklaşan personeller gerekli tedbirleri aldıktan sonra akbabayı yakaladı. Yapılan ilk kontrollerde akbabanın yaralı olmadığı fark eden DKMP personeli akbabayı montuna sararak Yaban Hayvanı Rehabilitasyon Ünitesine getirdi. Veteriner Hekim İbrahim Alçı tarafından ilk müdahalesi yapılan akbabanın vücudunda yara bulunmazken bitkin düştüğü tespit edildi.


Öte yandan DKMP personelinin monta sarılı akbaba ile çekilen fotoğrafı yürekleri ısıtırken tedavi süreci tamamlanan akbabanın doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.

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