Bitkin halde bulunan tilki tedavisinin ardından doğaya salındı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde Orman İşletme Şefliği personeli tarafından bitkin halde bulunan tilki, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde Orman İşletme Şefliğinde görevli bir personel ormanlık olanda görevini icra ederken bir tilki gördü. Tilkiye yaklaştığında hareket kabiliyetinin zayıf olduğunu gören personel tilkinin yaralı olabileceğini düşündü. Güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra tilkiyi yakalayan personel yaptığı ilk kontrollerinde tilkinin yaralı olmadığını fark etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçilmesiyle kısa sürede tilkiyi personelden teslim alan ekipler tilkinin tedavisi altına alınması için Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirdi. Veteriner Hekim İbrahim Alçı tarafından ilk kontrolleri yapılan tilkide herhangi bir yaraya rastlanmazken bitkin düştüğü anlaşıldı. Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde gözlem altında tutulan tilki sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.