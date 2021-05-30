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Bu horoz civcivlere hem annelik hem babalık yapıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, kümeste tavuğun terk edip bakmadığı civcivlere kümesin horozu sahip çıktı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kümeste tavuğun terk edip bakmadığı civcivlere kümesin horozu sahip çıktı. Horoz, civcivlere hem annelik hem de babalık yapıyor.


Kadirli ilçesinde bahçesinde beslediği tavukların kümesinde horozun civcivlere sahip çıktığını ve akşamları da tıpkı tavuk gibi horozun civcivleri kanatlarının altına alarak uyduğunu gören kümesin sahibi Garip Üstün, bu duruma şaşırdı. Birkaç gün kümesini izleyen Üstün, civcivleri çıkaran tavuğun civcivlerle ilgilenmediğini ve onlardan uzaklaştığını fark etti.


Tavuğun civcivlere bakmamasından sonra kümesin horozunun civcivlere hem annelik hem babalık yaptığını belirten Üstün, "Geceleri tıpkı tavuklar gibi civcivleri kanatlarının altına alarak uyuyor. Onlara yem yediriyor. Biz de bu duruma şaşırdık. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum" dedi.

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