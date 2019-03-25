Bu köy muhtar adayı için referanduma gitti

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Faydalı Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimleri için 3 muhtar adayı olan köyde aynı aileden iki muhtar adayı çıkınca muhtarlığı diğer adaya kaptırmamak için köylü referandum yaptı.

Kozan ilçesine bağlı Faydalı Mahallesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Çukurköprü köyünün Faydalı Mahallesi kısmında oturan köylüler muhtarlık seçimi için referanduma gitti.

Faydalı Mahallesi'nin mevcut Muhtarı Cuma Susam, muhtarın yeğeni Halit Kaya ve Özden Özkaya 31 Mart seçimleri için muhtar adayı olduklarını ilan ettiler. Bin seçmenli köyde köyün aynı mahallesinde yaşayan ve akraba olan Cuma Susam ve Halit Kaya muhtarlığı diğer adaya kaptırmamak ve oyları bölmemek için 540 seçmene “Hangimizi muhtar adayı görmek istersiniz” şeklinde referandum yapıp oylamaya gittiler. İki aday için hazırlanan oy pusulaları ev ev dağıtıldı. Ardından da akşam geri toplandı. Köy kahvehanesinde toplanan köylüler huzurunda oy pusulaların olduğu zarflar açıldı ve oy sayımı yapıldı. Oylama sonucunda 303 oy Halit Kaya alırken 237 oy ise mevcut muhtar Cuma Susam aldı. Böylece mevcut Muhtar Cuma Susam muhtarlık yarışından çekilerek diğer aday yeğeni Halit Kaya'yı destekleme kararı aldı.

Demokrasi adına güzel bir davranış sergilediklerini söyleyen Muhtar Cuma Susam, “Bu anketten ben de çıksam yeğenim Halit Kaya da çıksa hiç değişmez. Her iki durumda da kendim kazanmış sayarım. Bizim ayrımız yok. Aynı aileyiz, aynı sülaleyiz. Muhtarlık gelip geçicidir. Biz olaylara sebebiyet vermemek ve kalp kırıklıkları yaşamamak için böyle bir karar aldık. Kim bu ankette kazanırsa o devam edecek diğer aday çekilecek” şeklinde konuştu.

Referandum yapan diğer aday Halit Kaya ise “Köy büyüklerimizin aldığı bir kararla böyle bir uygulama yapma kararı aldık. Ben de çıksam dayım da çıksa ikimizden biri birbirini destekleyecek ve köyümüzün oyunu böldürmemek için de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.