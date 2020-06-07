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Buğday ekili tarla kül oldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 20 dönüm buğday tarlası çıkan yangında kül oldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 20 dönüm buğday tarlası çıkan yangında kül oldu.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bostanlar köyünde Abdurrahman Şen'e ait buğday tarlasından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesine rağmen havanın sıcak ve rüzgarlı olması nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı. Yangında 20 dönüm buğday ekili arazi yanarak küle döndü.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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