Instagram'da 2 milyon takipçi sayısına ulaşan Büşranınönerisi Kurucusu Ayhan Yıldırım, sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyardı. Yıldırım, “Sosyal medyada hiçbir kişisel bilginizi paylaşmayın. Sizden para isteyenlere itibar etmeyin” dedi.

Sosyal medya hayatımızın o kadar çok içinde ki olumlu yanları kadar olumsuzlukları ile de ne yazık ki sık sık karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Instagram'da fenomen sayfalardan birisi haline gelen “Büşranınönerisi”, takipçilerinin güvenini kazanmış hesaplardan biri. Bu konuda yoğun emekle çalışan sayfanın kurucusu Ayhan Yıldırım, “Biz insanların güvenini kazanabilmek adına çok büyük emek verdik. Bizim ürettiğimiz içerik konseptinde binlerce sayfa var. Bu sayfaların çoğu ne yazık ki verdikleri sözün arkasında durmuyor” ifadelerini kullandı. “Yalnızca yüksek takipçi oranlarına ulaşmak için insanlara gereksiz umut tacirliği yapıyorlar” diyen Yıldırım, “Bizim sayfa konseptimiz belli. Her zaman ne söylediysek sözümüzün arkasında durduk. Takipçi sayımızı artırmak için tutamayacağımız sözleri paylaşmadık. Bu da zamanla insanların bize güvenmesini sağladı” şeklinde konuştu.

Yıldırım, “İnsanlar sosyal medya ile hiç görmedikleri insanlar ile yakın iletişim haline girebiliyorlar. Bunun olumlu yanları olduğu gibi olumsuz pek çok yanı da var. Bu durum bazen göz ardı ediliyor. Bizi canlı olarak hiç görmeyen insanların bile güvenini sağladığımız için kendimizle gurur duyuyoruz” açıklaması yaptı.

“Sosyal medyada sizden direk para veya bilgilerinizi isteyen hesaplar dolandırıcıdır”

“Sosyal medyada birçok dolandırıcı da yer alıyor. Sahte hesaplarla kişilerin özel bilgilerini istiyorlar. Yakınlarının, akrabalarının ya da tanıdıklarının adına hesap açıyorlar ve onlarla iletişime geçiyorlar” diyen Yıldırım, “Bu konuda gerçekten korkunç bir noktaya geldik. Lütfen sizlerden sosyal medya hesapları üzerinden kişisel bilgilerinizi, banka hesaplarınızı, kredi kartı bilgilerinizi isteyen kişilere sakın itibar etmeyin. Bu hesapları derhal polise bildirin” ifadelerini kullandı. Yıldırım, “Sosyal medya üzerinden dolandırıcı olmayan hiç kimse sizden bu bilgileri ve direkt olarak para istemez. Bu kişiler açık bir şekilde dolandırıcılık yapıyorlar” vurgusu yaptı. “Polis Teşkilatı'mızın Siber Suçlarla Mücadele ekipleri gerçekten olağanüstü bir performansla çalışıyor. Böyle bir durumla karşılaştığınızda bu hesapları derhal bildirmeniz gerekiyor. ‘Bana bir şey olmaz' demeyin. Siz bilinçli olabilirsiniz ve sizden herhangi bir şeyinizi alamayabilirler ancak milyonlarca bilinçsiz kullanıcı bu art niyetli insanlar tarafından her gün dolandırılıyor” açıklamalarında bulundu.