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Cadde ve meydanların boş kaldığı Osmanite'de sessizlik hakim oldu

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının yükselişe geçmesiyle alınan ek tedbirlerin ardından Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Osmaniye’de cadde, sokak ve meydanlar boş kalırken kısıtlama süresince alkollü içeceklerin satışı da yasaklandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının yükselişe geçmesiyle alınan ek tedbirlerin ardından Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Osmaniye'de cadde, sokak ve meydanlar boş kalırken kısıtlama süresince alkollü içeceklerin satışı da yasaklandı.


Salgının yayılmasını ve bulaşın önlenmesi amacıyla alınan ilave tedbirler kapsamında Cuma akşam 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek sokağa çıkma yasağında Osmaniye'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Genelgede kapsam dışı bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanlarının sadece dışarı çıktıkları diğer vatandaşların ise yasağa uyduğu görüldü.


Öte yandan alınan kararlara uymayan iş yerlerine Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

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