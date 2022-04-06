İhlas Haber Ajansı

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Çaldığı mazgalı motosikletiyle sürüklerken polise yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çaldığı atık su gider mazgalını motosikletinin arkasında sürükleyerek taşıyan şahıs polis tarafından yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çaldığı atık su gider mazgalını motosikletinin arkasında sürükleyerek taşıyan şahıs polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Cemalpaşa Mahallesi Sülemiş yolu üzerinde bir motosiklete bağlanmış şekilde demir mazgalı sürükleyerek taşıyan kişiden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Alınan ihbar üzerine polis tarafından durdurulan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü taşıdığı mazgal ile birlikte yakalandı. Demir mazgalı yerinden söküp taşıyan motosiklet sürücüsü işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, motosikletlinin mazgalı motosiklete bağlayıp taşıma anı ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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