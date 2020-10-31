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Çalınan altınlar toprağa gömülü halde bulundu

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde M.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde M.E isimli şahsın evinden çalınan altınlar, jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde gömülü olarak bulundu. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı dedektifler, M.E. isimli şahsın evinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili yaptığı takip ve araştırma sonucunda (2) adet tüm altın ve (7) adet çeyrek altını, R.E. isimli şahsın evinin bahçesinde, çalıların arasında toprağa gömülü halde buldu. Çalıntı altınlar gömüldüğü yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli S.E, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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