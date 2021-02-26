İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalınan klima 14 saatlik görüntü izlenerek bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinden çalınan klima JASAT ekiplerinin 14 saatlik görüntü izlemesi sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinden çalınan klima JASAT ekiplerinin 14 saatlik görüntü izlemesi sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde Ö.T. isimli şahsın iş yerinde bulunan duvar tipi klima çalındı. Ö.T. durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan incelemelerin ardından 6 farklı noktada bulunan kamera kayıtlarından 14 saatlik görüntü izleyerek klimayı çalan şahsın A.S. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı.


Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken çalınan klima ise sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.