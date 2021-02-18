Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Edinilen bilgiye göre, Cevdetiye Beldesinde S.Ç. isimli şahsa ait motosiklet çalındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay yerinde yapılan araştırma sonucunda motosikleti çalan şahsın A.S. olduğu tespit edildi. Fiziki takibe alınan şahıs motosikletle birlikte gözaltına alındı. Jandarma'daki işlemlerinin ardından A.S. isimli şahıs adli makamlara sevk edilirken, çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.