İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde motosiklet çaldığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde motosiklet çaldığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalınan motosikletle ilgili çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından motosikleti çalan şahsın M.Ü. olduğunu tespit eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Şahıs çaldığı motosikletle birlikte bulunduğu adreste yakalandı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen M.Ü. isimli şahıs tutuklanırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.