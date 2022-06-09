İhlas Haber Ajansı

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Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye’de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslime edildi.

Osmaniye'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslime edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Osmaniye merkezde çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Motosikletin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahsın S.D. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresi belirlenen şüpheli, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.D. adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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