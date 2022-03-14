İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye’de çalınan otomobil polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'de çalınan otomobil polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yaverpaşa Mahallesi'nde çalınan otomobille ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden otomobili çalan şahsın daha önceden 4 farklı suçtan kaydı olan A.K. olduğunu belirledi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, A.K. isimli şahıs devriye gezen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K. adliyeye sevk edilirken ele geçirilen otomobil de sahibine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.