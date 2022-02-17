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Çalınan su tankeri bulunup sahibine teslim edildi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinde çalınan su tankeri jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinde çalınan su tankeri jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde park halinde olan su tankeri çalındı. Tankerin sahibi durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı adrese gelen ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra su tankerinin bulunması için çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde çalınan su tankeri belirlenen adreste bulundu.


Hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken bulunan su tankı ise sahibine teslim edildi.

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