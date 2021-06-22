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Çalındıktan sonra bulunan köpek sahibine teslim edildi

Osmaniye’de bir iş yerinden çalınan köpek polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'de bir iş yerinden çalınan köpek polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.


Yıldırım Beyazıt Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen köpek hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan saha çalışmaları sonucunda köpeği çalan şahısların M.Ç. (17) ile M.Ç. (15) olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından M.Ç. (17) kısa sürede yakalanırken M.Ç'yi (15) yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Polis ekipleri tarafından bulunan köpek, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sahibine teslim edildi.

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