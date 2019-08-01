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Camiye gelen çocuklar Masal Park gezisiyle ödüllendirildi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Hardallık Köyü Camisine gelen Yaz Kuran Kursu öğrencilerine Masal Park gezisiyle ödüllendirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hardallık Köyü Camisine gelen Yaz Kuran Kursu öğrencilerine Masal Park gezisiyle ödüllendirdi.


Hardallık Köyü Muhtarı Şenol Şahin, amaçlarının öğrencileri öğrenirken eğlendirmek ve eğitim aşamasında sıkılmamalarını sağlamak olduğunu söyledi.


Masal Dünyası Parkı'ndan geziye başlayan öğrenciler, burada bulunan onlarca masal kahramanlarının sembolik heykelleriyle resim çekinip, bir taraftan da parktan bulunan oyun parkurlarında doyasıya eğlendiler. Yaklaşık bir saat boyunca Masal Dünyası Parkı'nda gönüllerince eğlenen öğrenciler daha sonra çarpışan arabalara bindiler.

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