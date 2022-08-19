Çamlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Sülemiş Çamlığı’nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Sülemiş Çamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sülemiş Çamlığı'ndan çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Çamlık alanda çıkan yangın soğutma çalışmaları sonunda tamamen söndürüldü.