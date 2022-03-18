Çanakkale şehitleri Osmaniye'de dualarla anıldı

Osmaniye'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü' dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Osmaniye'de de anma töreni düzenlendi. Asri mezarlıkta düzenlenen tören çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla birlikte saygı atışının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu program günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Şeref defterini imzalayan Vali Erdinç Yılmaz yaptığı konuşmasında Çanakkale'nin tarih boyunca kazanılan en parlak zaferlerden birisi olduğunu söyledi.

Çanakkale Zaferini ve şehitleri anmanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Vali Yılmaz, “Bugün, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını kutlamanın onurunu yaşamaktayız. İstiklal Savaşı'nda elde edilen zaferin adeta bir ön sözü ve başlangıcı olan Çanakkale Zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir. Fedakârlığın doruk noktasına ulaştığı bir var olma ve yok olma mücadelesi olan Çanakkale Zaferi'nde, Türk milleti yokluklar ve imkânsızlıklar içinde sarsılmaz inancını ve mücadelesini zaferle taçlandırarak ‘Çanakkale Geçilmez' gerçeğini tarihe kazımıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletiyle topyekûn canı ve kanı pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı bir asır önceki kararlılık ve azimle muhafaza etmek hepimizin en önemli sorumluluğudur.” diye konuştu.

Törenin ardından Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindekiler şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bırakıp dua etti.