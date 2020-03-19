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Canreis Group Ceosu Fatih Reis'ten Büyükçekmece'ye dev yatırım

Canreis Group Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis, Beylikdüzü eğlence sektörüne yeni bir durak kazandırdı.


Sanat dünyasının önde gelen güçlü sesleri ve yıldızı parlayan sanatçıların sahne alacağı bir mekan olarak düşünülen Cajon Sahne'nin açılışında ses sanatçısı İntizar sahne aldı. İş ve Sanat dünyasından bir çok ünlünün konuk olduğu gecede Nihat Doğan, Şafak Sezer, Nisan Nicole Rona, Bayhan Gürhan, Gökhan Doğanay, Faruk Tuncel'in de sahne almasıyla renkli görüntüler oluştu.


Bunun yanı sıra aynı adreste sıra dışı mimari yapısıyla, Büyükçekmece körfezi ve gölünü 360 panoramik izleme imkanı sunan, misafirlerinin keyif ve lezzeti bir arada yaşayabileceği Cajon Kule Restaurant da hizmete açıldı.

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