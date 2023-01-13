Çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Veteriner hekim tarafından muayene edilen kedi, tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Belediye hizmet binası başkanlık makamının bulunduğu bölümün çatı katından kedi sesi duyan çalışanlar, kurtarmak için hemen çalışma başlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli, ilk olarak kedinin sesinin geldiği çatıdaki metal kaplamalı bloklarını yerinden söktü. Alttaki yalıtım ve tahta kalıpları da kaldıran ekip, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkartarak kurtardı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen ve herhangi bir sağlık problemi bulunmayan sokak kedisine su ve mama verilip, ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.