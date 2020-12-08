Cephanelik gibi iş yerine polis baskını

Osmaniye'de iş yeri ve aracını cephaneliğe çeviren ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir şahsın silah kaçakçılığı yaptığına dair bilgi aldı. Düzenlenen operasyonla S.Ö. isimli şahsın iş yeri ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cephaneliği anımsatan iş yeri ve araçta yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, tabanca gövdesi, 97 tabanca namlusu, 8 tabanca namlusu parçası, 36 tabanca sürgüsü, tüfek dürbünü, 286 tabanca fişeği, 42 av tüfeği kartuşu, 13 tabanca fişek yatağı kalıbı, 91 tabanca yayı, 4 nişangah, 1 dipçik, tabanca yapımında kullanılan metal parçalar ile 36 litre kaçak içki ele geçirildi.