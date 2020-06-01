Çerçi: "Ürünlerimizi tam döneminde hasat edelim"

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, "Ürünlerimizi tam ne zamanından önce nede zamanında sonra hasat etmeyelim. Tam döneminde hasat edelim" dedi.

Çerçi, Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal ile hasadı yapılan buğday tarlalarında nem ölçer cihazıyla kontrol yaptı. Çerçi “Buğdaylar tam olum döneminde, danedeki nem oranı yüzde 12-13 olduğunda hasat edilir. Danelerin kuru olup olmadığı elle basit bir muayene ile belirlenebilir. Daneler elle bastırıldığında ezilmiyor ise uygun nem aralığında olduğu anlaşılır. Hasat için danelerin kuru olmasının yanında yaprak, sap ve başağında kuru olması gerekiyor. Tanedeki başak altın renginde ve elle ovalandığında daneler başakçık kavuzlarından kolayca ayrılıyorsa hasat için yeterli kuruluğa geldiği anlaşılır" dedi.

Hasada başlamadan önce buğday tarlasındaki tüm bitkilerin homojen olarak kuruduğundan emin olunması gerektiğini söyleyen Çerçi, "Rutubetin yüksek olduğu sabah ve akşam saatlerinde hasat yapılmamalıdır. Tüm bunlara bakıldığında siz değerli üreticilerimizin aylardır döktükleri alın terlerinin karşılıklarını en iyi şekilde almak için uygun dönemde hasat yapmanız gerekmektedir. Hasadın erken yapılması tanelerin buruşuk ve solgun olmasına neden olmaktadır. Tam olgunlaşmamış tanelerde kalite düşmekte başaktan ve başakçık kavuzundan taneler zor ayrılmaktadır. Geç yapılan hasatta ise tane dökülmeleri, yağışa ve rüzgara bağlı olarak bitkide yatmalar görülür. Her iki durumda da verim kaybına neden olur. Ürünlerimizi tam ne zamanından önce nede zamanında sonra hasat etmeyelim. Tam döneminde hasat edelim. Tüm çiftçilerimize bereketli kazançlar dileriz" dedi.