Ceren Yaldız: “Markaları sosyal medyada hedef kitleye ulaştırıyoruz”

Markaların sosyal medya platformlarında yaptığı reklam çalışmalarını değerlendiren Ceren Yaldız “Tüketiciler artık alacakları ürünleri birebir deneyimleyerek yorumlayan kişiler görmek istiyor. Ben de ürettiğim içeriklerle markaların ürünlerini deneyimleyip, yorumlarda bulunuyorum. En basiti bir ürün veya hizmet almak istediğimizde ilk olarak hakkında yapılan yorumları inceliyoruz. Birebir kullanıcı deneyimle alacağımız ürün hakkında bilgi edinmemize neden oluyor. Tüketiciler artık daha bilinçli aldıkları üründen memnun kalmadıysa mutlaka görüş bildiriyor” diye konuştu.

Bursa doğumlu olan Ceren Yaldız, değişik konseptlerde içerikler üretiyor. Özellikle Youtube, Instagram ve Tiktok platformları için içerikler üreten Yaldız, kısa sürede büyük takipçi sayısına ulaştığını belirterek şöyle devam etti;

“Ürettiğim içeriklerle kısa sürede büyük bir kitleye ulaşma fırsatı elde ettim. Bu kadar çok ilgi görmemenin sebebinin samimiyet olduğunu düşünüyorum. Takipçilerime eğlenceli ve samimi içerikler üretiyorum. Beni takip edenlerle sürekli olarak etkileşim halindeyim. Eğlenceli içeriklerin yanında makyaj videoları gibi bilgilendirici içeriklerim de var. Çektiğim videolarla makyaj yapmak ile ilgili tüyolar veriyorum. Takipçilerim ilgisini en çok çeken içerikler genelde gezi içerikleri oluyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde vloglar çektim. Hedefim pandemi sonrası dünyanın birçok ülkesinde yeni videolar çekerek takipçilerimin beğenisine sunmaktadır.”