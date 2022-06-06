Çevre gönüllüleri mesire alanında çöp topladı

Osmaniye'de Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) üyeleri Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Karaçay mesire alanında doğaya atılan çöpleri topladı.

Karaçay mesire alanında bir araya gelen Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği üyeleri çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde doğaya atılan çöpleri topaldı. 60 kişilik dernek üyeleriyle birlikte toplanan çöpler daha sonra bir traktörün römorkunu yüklenerek mesire alanından götürüldü. Etkinliğin amacının artan çevre kirliliğine dikkat çekmek olduğunu belirten ÇEKUD Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Sebahattin Aydoğan, doğayı dönüşmesi zor olan kirleticilerden kurtarmak olduğunu söyledi.

Etkinlik sonunda açıklama yapan Aydoğan, “Arındırmaya çalışıyoruz, çünkü doğada kendiliğinden oluşmayan basit bir çöpün dahi doğaya büyük yük olduğunun farkındayız. Doğada kendiliğinden oluşan atıklar organik şekilde zaten dönüşmektedirler. Sözgelimi ağaçların dökülen yapraklarını ve dallarını, yeryüzünün gizli kahramanları bertaraf ederek toprağa faydalı hale dönüştürmektedir. Önemli olan, doğanın dönüştüremeyeceği veya dönüştürürken çok zorlanacağı sanayi üretimi çöpleri, atıkları, kimyasalları doğaya rastgele atmamaktır. Artık herkes biliyor ki bir plastik poşetin doğadaki tam ayrışması bin yılı bulabilmektedir. Ama poşet, pet şişe, izmarit, strafor gibi sanayi üretimi milyonlarca, milyarlarca atık doğaya yine de atılıyor. Amacımız, çöplerden arındırılmış tertemiz bir doğayla karşılarken, Türkiye Çevre Haftası çalışmalarına da destek vermek ve bu toprakları vatan bilen her bir bireyin bilinçli bir çevre dostu olmasına katkı sağlamaktır” diye konuştu.