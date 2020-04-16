Cezaevinden çıktı, kaza yaptı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde alkollü sürücü, yol kenarında park halindeki araca çarptı. Şahsın, bir gün önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Kaza, Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, 41 E 8309 plakalı otomobili ile çarşı merkezinden Haruniye istikametine giderken yolun kenarında park halinde duran A.T isimli vatandaşa ait 80 DV 400 plakalı araca çarptı. Aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, olay yerine gelen ekiplere, kimliğinin ve ehliyetinin de yanında olmadığını söyleyerek evraklarını vermek istemedi.

Ekipler, üzerinden kimlik ve ehliyet çıkmayan vatandaşın kim olduğunu öğrenmek için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Daha sonra ikna olan vatandaş karakola götürüldü.

Karakola götürülen vatandaşın, M.O. isminde olduğu ve 15 Nisan'da çıkan af yasası dolayısıyla cezaevinde saatler önce tahliye olduğu öğrenildi.