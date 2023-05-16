Çiçek üretim serasında sona gelindi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programları (SOGEP) çerçevesinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Osmaniye Belediyesi arasında imzalanan “Her Kadın Bin Çiçek Serası” projesi çerçevesinde mevsimlik çiçek üretimi yapılacak olan sera inşaatında çalışmalar devam ediyor. Zemin hazırlığı, ankraj direkler, iç ve dış kolonlar, olukların montajı ve çatı ile üst başlıkların montajlandığı çiçek serasında dış kaplama çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında 3 bin 120 metre kapalı alanda üretim yapılacak olan çiçek üretim serasının kısa sürede tamamlanarak üretime hazır hale gelmesi hedeflendi. Gotik tarzda tam otomasyon olarak tasarlanan serada üretimi yapılan çiçeklerin ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından mevsimsel olarak kentin daha modern görünüme kavuşması için peyzaj çalışmalarında kullanılacağı kaydedildi.

Projeyle ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Kadir Kara, “Her Kadın Bin Çiçek Sera projesi inşaatında sona yaklaşıldı. Tamamlandığında 3 bin 120 metre kapalı alanda yılda yaklaşık 2 milyon mevsimlik çiçek üretimi yapılacak. Üretilen çiçekler mevsimine göre park ve bahçelerde kullanılacak. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.