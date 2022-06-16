Çiftçilerin korkulu rüyasıydı, biyolojik mücadele için keklik bırakıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ekili tarım arazilerini istila eden binlerce çekirgenin tarım arazilerinde bir arada görünmesinin ardından başlatılan ilaçla mücadelenin yanı sıra bölgeye bırakılan yüzlerce keklikle de biyolojik mücadele başlatıldı.

Türkiye'de önemli tarım arazilerine sahip olan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ekili tarım arazilerinde binlerce çekirgenin bir arada görülmesinin ardından çekirgelerden kurtulmak isteyen çiftçiler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmişti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, ziraat mühendisleri Yusuf Ziya Mart ve Mehmet Acembekiroğlu'yla birlikte Yenifarsak köyündeki ekili tarım arazilerinde incelemelerde bulunmuş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen özel ilaçla çekirgelerin yoğun olduğu bölümlerde ilaçlama yapılmıştı. Çekirgelerin bir çok oranda azaldığı bölge de biyolojik mücadele başlatılması adına Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından gönderilen yüzlerce keklik, doğaya salındı.

Kekliklerin çekirgelerin doğal düşmanı olduğunu söyleyen Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, “Düziçi ilçesi Yeni Farsak köyündeyiz. Gelen şikayetler üzerine burada yoğun bir çekirge popülasyonunun olduğunu tespit etmiştik. Biz de köydeki çiftçilere ilaç dağıttık. Görüyoruz ki çekirgelerde bayağı azalmış. Çekirgenin doğal düşmanı olan keklikleri de doğaya salacağız. Tabi vatandaşlarımız da bir takım görevler düşüyor. Kekleri avlamayalım. Keklikler çekirgelerle mücadelede önemli bir alanımız” diye konuştu.