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Cinnet getiren koca, karısı ve 4 çocuğunu vurdu

Osmaniye’de cinnet getiren koca, karısını ve 4 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

Osmaniye'de cinnet getiren koca, karısını ve 4 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.


Alınan bilgiye göre, cinnet getiren Kemal E., av tüfeğiyle evlerinin içerisinde dehşet saçtı. Kemal E. av tüfeğiyle defalarca ateş açarken karısı Hürü E. ile çocukları Oğuzhan E. (27), Meryem E. (17), Emre E. (22) ve Didem E.'yi vurarak ağır yaraladı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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