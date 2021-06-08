Çırpınmaktan yorgun düşen kumruya elleriyle su içirdiler

Osmaniye'de bir apartmanın 5. katındaki dairenin balkonunda bulunan penceredeki ipe takılan kumru itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Asılı kaldığı pencerede çırpınmaktan yorgun düşen kumruya itfaiye erleri elleriyle su içirdi.

Edinilen bilgiye göre, Esenevler Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katındaki dairenin balkon penceresindeki ipe takılan kumrunun çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar, ilk olarak dairenin sahibine ulaşmaya çalıştı. Evde kimse olmadığını anlayan vatandaşlar çareyi itfaiyeyi aramakta buldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencerede ipe takılı olan kumruyu kurtardı. Herhangi bir yarası bulunmayan ancak çırpınmaktan yorgun düştüğü için kumrunun susadığını gören itfaiye erleri, kumruya elleriyle su içerdi. Bir süre sonra kendine gelen kumru uçarak gözlerden kayboldu.