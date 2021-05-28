Çocuk yurdundan kaçan Afgan uyruklu 3 kişi yakalandı

Osmaniye'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan uygulama kapsamında Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Yurdu'ndan kaçtığı belirlenen Afgan uyruklu 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama noktasında yapılan kontrollerde S.Ç. isimli şahsın kullandığı ticari takside yaşları küçük olan 3 Afgan uyruklu şahıs yakalandı. Emniyette tercüman eşliğinde ifadeleri alınan şahısların resmi makamlarca verilen kimlik kartları olmadığı anlaşılırken çocukların Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Yurdu'ndan firar ettikleri belirlendi.

Çocukları para karşılığında İstanbul'a götürmek isteyen taksi şoförü ‘Göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alınırken çocuklar ise Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Kabul Birimine teslim edildi.