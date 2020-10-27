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Çocuklar, atık materyalleri sanat eserine dönüştürdü

Osmaniye’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çocuklar atık materyalleri sanat eserine dönüştürdüler.

Osmaniye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çocuklar atık materyalleri sanat eserine dönüştürdüler.


Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesinden hizmet alan çocukların, el emeği ürünlerinden oluşan serginin açılışı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz tarafından yapıldı.


Sergideki atıklardan dönüştürülmüş el emeği ürünleri tek tek inceleyerek, çocuklarla sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “Evlatlarımızın ellerinde atıklar sanat eserine dönüşmüş. Bu atıkların değerlendirilmesi çevremiz açısından çok önemli. Tüm evlatlarımızı bu güzel çalışmalarından dolayı kutluyor, onlara başarılı, mutlu bir gelecek diliyorum. Emeklerine sağlık" dedi.


Sıfır Atık Projesini çok önemsediğini de belirten Vali Yılmaz, projenin Osmaniye'de en etkin şekilde uygulanması için çalıştıklarını kaydetti.

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