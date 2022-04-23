Çocuklar Vali Yılmaz'la fotoğraf çektirmek için yarışa girdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Osmaniye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte dev Türk bayrağının dalgalandırılmasının ardından çocuklar Vali Erdinç Yılmaz ile fotoğraf çektirme yarışına girdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Yılmaz, yanına gelen her bir çocukla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Osmaniye'de Salih Bahçeli İlkokulu'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda okul Müdürü Ömer Benli ve Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak günün anlam ve önemine binaen katılımcılara birer konuşma yaptılar. Öğrencilerin halk oyunlarıyla devam eden programda ortaya renkli görüntüler çıkarken ‘Ay yıldızlı bayrağım' gösterisi etkinliğe katılanlara büyük bir coşku hissettirdi. Son olarak öğrenciler tarafından seslendiren koro sonunda açılan dev Türk bayrağını öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri hep bir elden sallayarak dalgalandırdı.

Öte yandan, Türk bayrağının dalgalandırılmasıyla sona eren etkinlikte, çocuklar Vali Erdinç Yılmaz'a yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar tarafından sevgi seline maruz kalan Vali Yılmaz ile fotoğraf çektirmek için yarışa giren öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Yanına gelen çocuklarla sohbet eden Vali Yılmaz, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.