"Çok yüksek riskli" Osmaniye'de vali sahaya indi vatandaşı tek tek uyardı

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs tablosunda kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' kategoride yer alan Osmaniye'de cadde ve sokakları tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlara korona virüs uyarılarında bulunan Vali Erdinç Yılmaz, bulaşın en önemli kaynaklarından birisi olan ev ziyaretlerinin ertelenmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' kategoride yer alan Osmaniye'de 100 binde 145,13 oranla vaka sayıları artmaya devam ediyor. Denetimlerin hızlı devam ettiği kentte Vali Erdinç Yılmaz, cadde ve sokakları tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlara korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Normalleşmeye geçebilmek için tabloyu değiştirmek zorunda olduklarını belirten Vali Yılmaz, vatandaşlara çağrıda bulunarak herkesi mücadeleye davet etti.

"Tabloyu bir an önce değiştirmemiz gerekiyor"

Devlet kurumları olarak denetimleri daha da arttırdıklarını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı korona virüs tablosuna göre ilimiz çok riskli iller arasında bulunuyor. Bunu bir an önce değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirmek zorundayız. Ama bu tüm Osmaniyeli hemşehrilerimin kurallara uymasıyla mümkün olacaktır. Bunu yapmamız gerekiyor çünkü çocukların okullara başlaması lazım, restoran ve kafe işletmecilerinin iş yerlerini açabilmeleri için de bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Değiştirmek için de hep beraber mücadele etmeliyiz. Biz devletin kurumları olarak denetimlerimizi daha da çok arttırdık. Şu anda il müdürlerimiz ve daire amirlerimizin hepsi sahada çalışma yapıyor. Denetimlerine devam ediyorlar kurallara uymayan vatandaşlara uymaları anlamında uyarılarda bulunuyorlar” diye konuştu.

Ev ziyaretleri konusunda da vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Yılmaz, “Bulaşın en önemli kaynaklarından birisi olan ev ziyaretlerini ertelemelerini şu aşamada yapmamalarını evlerde bir araya gelmelerden dolayı yayılım arttığını biliyoruz tespitlerimiz de bu yöndedir. Dolayısıyla bu ziyaretleri yapmamalıyız” dedi.